¡Bombazo! Un ex Casi Ángeles es el cuarto confirmado para MasterChef Celebrity

Ahora sí se puede contar.. voy a ser parte de #MasterchefCelebrity 2

uD83CuDF7D Me re ven, no? uD83EuDDD1?uD83CuDF73 uD83DuDE02

Divertir se que me voy a divertir y hacer lo mejor que pueda... espero que me acompañen, no me dejen solo en esta eh uD83EuDD23 uD83DuDE0F @masterchefargentina

Gracias @telefe y @boxfishtv pic.twitter.com/hgKAvqHWhD