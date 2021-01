Sorpresa: Paulo Kablan tiene coronavirus por segunda vez

lunes, 11 de enero de 2021 14:59

Aunque el porcentaje de recontagios por coronavirus es bajo, es una situación que existe y esta vez le tocó a un famoso. Se trata de Paulo Kablan que tras tener la enfermedad en julio, nuevamente se la detectaron.

A diferencia de la primera ocasión, perdió el olfato. El periodista de policiales de "Flor de equipo" contó cómo se siente a sus compañeros y en el staff también le detectaron la enfermedad a Carmela Bárbaro.

Kablan destacó que "tuve febrícula y perdí el olfato; también un poco de dolor de cuerpo, sólo eso y no mucho más. Por ahora, vengo bien. Agradezco la posibilidad que me dan de seguir trabajando. Yo pedí, porque es lo que me gusta, seguir contando casos policiales. Me quedan como 10 días de aislamiento".

[#FlorDeEquipo] ¿Cómo está @paulokablan? uD83EuDD14 Le mandamos nuestros saludos para que se recupere pronto uD83DuDC4F Nos cuenta sobre un nuevo robo en Bernal uD83DuDC47 pic.twitter.com/8tU4iFAp85 — telefe (@telefe) January 11, 2021

Flor señaló que Kablan y Carmela comparten un programa de radio y los estudios son de menor dimensión que los de televisión. Marcelo Polino también se hisopó pero dio negativo.

Desde su casa en la que está aislado con su esposa y un hijo "Tuve síntomas leves y voy por un récord, ya que me hisoparon dos veces y las dos fueron positivo. Puede haber sido en la radio pero en la tele es difícil contagiarse porque el estudio es grande. Pensé que el recontagio venía con más diferencia de tiempo y bueno; hay que cuidarse", dijo.

"Si pierdo el olfato, ya recibí catarata de chistes pero si pierdo la audición, es el día después de mañana", dijo en tono de chiste sobre el tamaño de sus orejas. Y agregó: "en julio no sentí nada, pero lloré en el hisopado y a las 24 horas me dieron el positivo. Fui asintomático pero ahora, no". ¡Fuerza Paulo!