Pedido inédito: Defederico le pide a Cinthia Fernández que le pague el alquiler

lunes, 11 de enero de 2021 20:52

La pelea entre Cinthia Fernández y Matías Defederico sumó un nuevo capítulo este lunes. Si bien hace varios años que se divorciaron, todavía siguen teniendo tira y afloje sobre todo en lo que tiene que ver con la parte económica.

Según lo confirmó Ángel de Brito, el futbolista le mandó una carta documento a Cinthia exigiéndole que le pague un alquiler por la casa en donde vive con las hijas de ambos. Se trata de la vivienda del matrimonio, en donde según el convenio que firmaron ambos, las tres niñas vivirían hasta la mayoría de edad.

Hasta el momento, la mediática no ha dado declaraciones aunque a través de sus redes se encargó de retuitear los mensajes de apoyo de sus seguidores.

El capítulo de la obra social

"Me quiere sacar la obra social". Con esas palabras, Cinthia Fernández denunció que su ex pareja, y padre de sus hijas, Matías Defederico habló con su abogado y buscará ser él titular de las chicas y no ella. De esa forma, la bailarina quedaría sin cobertura de salud.

"Ayer me llamó el abogado para decirme que quería sacar la obra social, cambiarle la titularidad. Cosa que no voy a hacer porque es lo último que tenía que tocar. Aparentemente, me quiere dajar sin obra social", comenzó explicando Fernández en Los Ángeles de la Mañana, LAM, (El Trece).

Luego explicó que su ex pareja acordó por escrito y bajo firma ante el juez el pago de las cuatro obras sociales, de las tres nenas (Charis, Bella y Francesca) y de ella para así no pagar más de cuota alimentaria. "No es normal que alguien pague la obra social de su ex, pero lo hace porque se lo pusimos en contraprestación de todo lo otro que no paga. Él firmó, lo aceptó sin que nadie le pusiera un revólver", agregó Cinthia.

La bailarina subrayó que no está permitido que haga eso porque hay una firma y compromiso de por medio. Además señaló que lo que él busca es dejarla a ella sin cobertura y "ponerse él en un grupo familiar". "Si no pagara mi obra social, tendría que pagar más por la cuota alimentaria. A mí me aumenta todo menos la cuota alimentaria", aclaró Cinthia.