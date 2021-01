Guillermina Valdes "revivió" un look de los `90 y la rompió en Mendoza

lunes, 11 de enero de 2021 11:29

Guillermina Valdes está de vacaciones en Mendoza pero no por eso todo es descanso. Ella ama la industria de la moda y además de vida saludable y tips de belleza con sus productos cosméticos, también muestra looks.

Este lunes, hizo viajar en el tiempo a los seguidores al mostrarles un look muy año noventa que a ella le sentó de maravilla. "Buenos días! Un look vintage, casaca (amo esa palabra) y short (acá no se ve). Prendas de los 90, seguimos reutilizando y revalorizando lo que tenemos y podemos seguir eligiendo 🧥🌈♥️ #nofastfashion NO FAST FASHION Aquí me ayudo @caritorossello", destacó Guille.

¡Habrá que buscar en el placard, entonces! Seguro podemos encontrar una casaca o blazer veraniego que podemos renovar. ¡Divina idea Guille!

Además, la empresaria admira los logros de sus hijos y los comparte en sus redes sociales. Recientemente egresó Paloma Ortega y ella compartió muy feliz el fin del Secundario. Ahora, destacó al más pequeño. Lolo Tinelli terminó su primer grado y es todo un lector.

"Aquí, viendo los frutos..." escribió junto a un video en el que se lo ve leyendo muy entretenido. Están en un lugar hermoso en Mendoza, al que llegaron de vacaciones con Marcelo Tinelli. Entre viñedos y una tarde de Sol, Lolo compartió historias que lo atraparon.

Guille contó que ella lo acompañó a hacer Primer grado en plena pandemia y está orgullosa de lo mucho que avanzaron. ¡Qué lindos!