¿Se suma Marcela Tauro a LAM?

domingo, 10 de enero de 2021 20:15

Marcela Tauro es una histórica periodista de espectáculos quien ocupó una silla de panelista durante años acompañando a Jorge Rial en Intrusos. Sin embargo, tras una pelea en vivo con el conductor, ella decidió renunciar y luego se incorporó al programa también de América, "Fantino a la tarde".

Tras el mal momento, se rumoreó que Marcela podría sumarse a Los Ángeles de la Mañana. Por ello, Ángel de Brito decidió responder la duda de sus seguidores y aseguró: "Todo espectacular. Charlamos el tema", destacó Pronto.

La renuncia

"Me maltrató". Con esas palabras Marcela Tauro se refirió a la situación que le provocó el "Click" y la hizo renunciar a Intrusos. La panelista aseguró que no se fue peleada con Jorge Rial pero sintió que él la maltrató al pedirle que revele la fuente en el cruce que tuvo con él el 19 de mayo pasado en medio del programa.

“Fue lo que se vio. Yo sentí el clic ahí, sinceramente, y dije 'bueno, me voy, esto no va más'. En el corte en realidad hablamos bien, él me dijo su parecer, pero la verdad es que no me acuerdo bien porque como que lo saqué de mi mente”, comenzó explicando la periodista en diálogo con Fernanda Iglesias en "Esto no es Hollywood" (AM Del Plata).

“A un periodista no se le pide (la fuente). No, me maltrató”, agregó la panelista de Fantino y luego confesó que se sintió maltratada: “Obvio. Es así. Yo dije ‘¿por qué me está pasando esto?’. Me acuerdo que eso me pasó por la cabeza. Pero bueno, son cosas que aclaro que las sé manejar, no era el primer día que trabajaba, ni nada. Ojo, fue solamente pensar por qué me pasaba todo eso. Lo que sé es que fue a la mitad del programa y yo seguí al aire, no me fui ni nada”.

Por otro lado, contó que ésta no fue la primera vez en la que se sintió "maltratada" por Rial. “Es algo que tenía, evidentemente. A ver, pasaron tantas mujeres en ese momento, tanto chip (sic), que pensé ‘¿será esto de lo que están hablando?’. Pero yo no lo vivía así. En el medio sabemos que hay gritos, y que no está bien y que tiene que cambiar. Eso lo entiendo, yo también puedo contestar mal, sé que es parte de nuestro laburo y la locura de la tele. Pero acá yo sentí que algo se cortó. No sé”, indicó la exintegrante de Intrusos.

Por último se refirió a su relación con Luis Ventura: “Para mí terminó. Ya está. Después hicieron toda una novela de cosas que me decían que ofrecieron y que nunca pasó. Que con (Guillermo) Andino, que con esto, y en ningún momento me habían ofrecido. Yo la reunión la tuve como un mes después. Me dijeron que quedaba en rotación y eso hice, después me ofrecieron volver a Intrusos, yo expliqué mis motivos, pero no me dieron otra opción. Había hecho un arreglo de dos meses de vacaciones y poder ir a hablar o ser invitada a otro programa de otro canal. Cuando ya estaba a punto de firmar eso, me llamó (Alejandro) Fantino. Fue un viernes y me dijo '¿Qué onda? ¿Querés irte mal del canal? Yo te estoy pidiendo'”.

“Le mandé un mensaje, pero no sé si seguirá siendo su mismo número de celular. La verdad es que yo no estoy enojada. El problema o el enojo lo tuvo él para conmigo. Cuando se fue de Intrusos fue todo un despelote y está bien, yo lo entiendo. Fue todo brusco en ese momento. Fue incómodo. También entiendo que con otros se ha enojado y después se amigó, qué sé yo. Él es profesional y yo también”, finalizó Tauro quien cuando salió de Intrusos recibió también propuestas para trabajar con Fabián Doman y en Polémica en el bar.