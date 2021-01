Reapareció Sebastián Estevanez y apuesta todo a un nuevo proyecto

domingo, 10 de enero de 2021 14:17

Sebastián Estevanez se recuperó de un accidente doméstico que, en cuarentena, lo dejó en estado delicado. Un bidón de alcohol le explotó cuando intentaba prender una estufa. Por el hecho, su cara, cuello y una mano sufrieron heridas.

Con el fuerte apoyo de su esposa, la modelo Ivana Saccani y sus tres hijos, además de otros familiares, amigos y por supuesto, de sus fans, fue mostrando los progresos y hoy, se mostró feliz y embarcado en un nuevo proyecto. ¿Vuelve a la tele? Por ahora, no lo sabemos pero sí que se prendió a una iniciativa más que contagiosa.

"Finde en Familia. Y uno de nuestros principales objetivos 2021 era armar la huerta en casa!!!! Es una de las actividades que nos encanta compartir a todos y para @ivanasaccani y para mí, eso es muy importante. Por eso, me sume a la iniciativa de @tangargentina que nos propuso hacerlos parte a ustedes de algo que hacemos para preparar a nuestros hijos para el futuro. #PreparemosElFuturo", destacó Seba en una foto divina para Instagram.

En sus Historias, compartió un breve video del trabajo en un gran cantero con el que iniciaron la plantación de variedad de verduras y sus hijos están enganchados colaborando con las labores. "Esta es una de las cosas más lindas que hacemos en familia y saludables. Ahora cuentenme qué hacen ustedes con su familia. Les mando muchos abrazos", dijo.

Una desgracia con suerte

"Tuve un accidente doméstico (en agosto) en el cual me explotó un bidón de alcohol cuando quería encender el fuego. Se me prendió fuego la cara, el cuello y la mano. Por suerte no le pasó nada a mis hijos ni a Ivana y estoy cada día mejor. Hace dos días que ya no tomo antibióticos ni analgésicos", había contado Sebastián en sus redes sociales.

"Agradezco a mi familia, amigos y quiénes me enviaron mensajes y me llamaron en uno de los momentos más difíciles de mi vida", expresó Estevanez a principios de septiembre.

Ivana Saccani también le había dedicado en ese entonces palabras muy significativas. "Así juntos siempre en lo que nos toque vivir, en las buenas y en las malas vamos para adelante! Sos una persona increíble, con un corazón enorme que siempre esta pensando en los demás, en como ayudar, admiro tu fortaleza para ver siempre lo bueno, y lamento tanto este momento que pasaste, pero todo nos deja un aprendizaje y nos hace mas fuertes! Te amo con todo mi corazón y más! @sebastian.estevanez. Gracias a todos por los mensajes, gracias a Dios se está recuperando bien", escribió ella junto a una foto de los dos.