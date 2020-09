"Sólo mi papá tiene coronavirus, yo no quiero": Isabella Icardi y un "tutorial" de confesiones

miércoles, 9 de septiembre de 2020 00:00

Isabella Icardi es toda una especialista en tutoriales de maquillaje en Instagram y aprovechó que su mamá Wanda Nara no estaba usando su celular para grabarse.

"Chicos, chicos, no me lo puedo creer" "Miren mi piel, tipo..." "Nunca, nunca, nunca tienen que salir por el coronavirus; siempre, siempre tienen que estar en la casa", fueron algunas de sus frases.

Y las confesiones no faltaron."¿Saben? Mi papá tiene coronavirus. Yo no tengo, mi mamá no tiene; nadie tiene. Mi papá tiene porque un jugador lo contagió", contó la pequeña mientras se colocaba productos en su carita, imitando a Wanda Nara y a su hermanita Francesca. Y en varias partes del video resaltó que no quiere enfermarse de COVID.

No te la pierdas: