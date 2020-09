"Fuerza de mujer", el culebrón que reemplazará a "¿Y tú quién eres?"

miércoles, 9 de septiembre de 2020 00:00

Esta semana «Y tú quién eres», uno de los éxitos de la tarde de Telefe, llega a su fin y ya tiene reemplazo. Muy pronto llega “Fuerza de mujer” a la pantalla del canal de la pelotas. La emocionante historia de amor que conquistó al mundo y lidera los niveles de audiencia en decenas de países, destacó el portal Moskita Muerta.

“Fuerza de mujer” cuenta la historia de Bahar, una mujer que fue abandonada por su madre cuando tenía ocho años de edad, y creció en medio de muchas incertidumbres. Tras años de soledad, Bahar conoce a Sarp, el hombre de quien se enamora y junto a él forma una familia con dos hijos: Nisan y Doruk.

Sin embargo, su felicidad se acaba cuando su esposo muere en un accidente. Bahar, a fuerza de voluntad y amor, deberá sacar adelante a su familia criando a sus hijos sola, en una situación precaria, viéndose obligada a poner en tela de juicio sus principios.

Basada en el drama japonés “Woman: my life for my children”, la serie refleja la historia de una mujer llena de coraje, que por amor a sus hijos luchará por seguirá adelante a pesar de los obstáculos.