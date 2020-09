"No me separé, pelotud*": Vero Lozano se enojó y cargó contra el Dr. Tartaglione

martes, 8 de septiembre de 2020 16:58

Este lunes, los portales de espectáculos se hicieron eco de declaraciones de Vero Lozano en las que contaba que en su casa ella duerme en una cama y Jorge "Corcho" Rodríguez, en otra. Inmediatamente, los rumores de separación se dispararon.

En su programa salió a desmentir todo y además, señaló a uno de los integrantes de su panel. "Agradezco la nota pero todos los portales se quedaron con una parte. ¡No me separé, pelotudo! Dormimos en camas separadas. Hice lo que me dijo el doctor. El Dr. (Tartaglione) me dijo: uno cada 10 días (por las relaciones sexuales) está bien y es menor el riesgo para contagiarse de coronavirus", dijo con su singular humor.

[#CortaPorLozano] "No me separé..." uD83DuDCAC declaró @verolozanovl tras los rumores de separación con "El Corcho" Rodríguez. ¡Enterate de todo acá! uD83DuDC47 pic.twitter.com/UHXi3qHSab — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) September 8, 2020

"También dije que había descubierto un mundo nuevo: veo series, nadie me molesta, hablo sola, pierdo los anteojos y los encuentro yo", agregó divertida.

¿Copito duerme con vos?, pregunto Tartaglione. "Sí, dijo ella" y Antonia también me dice: "estás tomando mucho, mamá" y yo le digo que no; que es té de manzana", destacó.