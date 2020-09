"No era capaz de hacerlo...": Agustina, de Bake Off, hizo una apuesta jugada

View this post on Instagram

Tanto si piensas que puedes como si piensas que no, estu00e1s en lo cierto ud83dude4c. Al fin me decidu00ed y comencu00e9 a entregar pedidos. Si me preguntaban cuando entru00e9 a #bakeoff ni siquiera sabu00eda forrar tortas ud83eudd26u200du2640ufe0f y juraba que no era capaz de hacerlo. Aprendu00ed durante la filmaciu00f3n (gracias @agus.bakeoff y @damianbakeoff ud83eudd70) y luego con el apoyo de @pasta.ballina y @topclasspastry , marcas con las que estoy totalmente agradecida por confiar en mu00ed incluso antes de toda la exposiciu00f3n u2665ufe0f. Le pongo todo mi amor y esfuerzo, soy muy exigente conmigo y realmente no me da lo mismo que quede excelente a que quede mu00e1s o menos. Para mu00ed las entregas no son una torta o una docena de cookies, es formar parte de un momento importante en la vida de otro y con esa responsabilidad me lo tomo ud83dude4c. Gracias tambiu00e9n a todo el grupo Ballina, estoy feliz y orgullosa de pertenecer a esta comunidad pastelera, son todos/as increu00edbles y solidarios/as. Si quieren consultarme por presupuestos, es a travu00e9s del mail contactoagustinabo@gmail.com (tenganme paciencia porfa que intento leerlos y contestarles como se merece a cada uno ud83dude48). u00bfLes gustu00f3? Pinte cada cookie y alfajorcito a mano, pues obse siempre ud83dude02. #agustinabakeoff #birthday #cumpleau00f1os #torta #pastel #cakedecorating #cake #candy #cookies #cakepops #sweet #dulces