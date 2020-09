Maju Lozano sobre el coronavirus: “las sensaciones son horribles”

martes, 8 de septiembre de 2020 11:04

Cada vez más figuras de la televisión y la radio nacional dan positivo en el hisopado por coronavirus. El jueves pasado le tocó recibir el resultado a Maju Lozano minutos antes de salir al aire con Todas las Tardes (El Nueve). El momento no fue fácil y más pensando en su entorno.

Tras la confirmación de su PCR positivo, El Nueve puso en pausa el programa hasta tanto se testeara a todo el equipo. Este lunes, volvió al aire y fue el momento para que Maju contara cómo vive el momento y cómo se siente. La conducción quedó en manos de Lío Pecoraro y Maju, desde su casa, habló en vivo.

“Venía media, media. Y no sabés si es por la cabeza que te sentís mal. No sabés si es una gripe, porque en otro momento te hubieras quedado en la cama. Pero ahora te tenés que hisopar también por todos los que trabajan con vos. Y en el canal es mucha gente, en la radio también, más todas sus familias”, comenzó diciendo Maju.

Al momento de estimar cuándo se contagió, pensó que podría haber sido el lunes previo y señaló que la está pasando "gracias a Dios bastante bien" porque está en su casa y no internada. "Lo único cierto es que hay que tratar de cuidarse, salir solo lo indispensable, mantener la distancia y estar en lugares ventilados. Yo pensaba todos estos días qué era lo que me pasaba. Y por momentos caes y decís: ’Pucha, esto era el COVID’. Es angustiante”, señaló.

Entre los síntomas que tuvo, destacó una "sensación rara" "todo el tiempo" en la boca. "Me llené de llagas. Y el olfato no es nítido, no es que hay algo cocinándose en el horno y lo olés enseguida, viene como al rato...”, explicó destacando que "las sensaciones son horribles. Son dolores que uno no ha transitado nunca”.

“Quiero recomendar desde mi humilde lugar y pasándola bien, en mi casa, calentita y dándome un baño a cada rato, porque no quiero imaginar lo que es transitar este virus sin lo básico, que los que puedan tengan un clínico a mano siempre. Yo no había sentido nunca el dolor en los huesos y en las articulaciones. Te duele la piel. Un dolor de cabeza horrible. Son un montón de situaciones feas. Y lo mejor es tener un médico de confianza a quien consultar”, finalizó.