"La que me abraza en las noches sos vos": Pampita emocionó con su recuerdo de Blanquita

View this post on Instagram

Blanquita hermosa, llena de magia, cierro mis ojos y escucho tu risa contagiosa, te veo bailando y girando con esos ojitos negros llenos de luz, tu pelo largo al viento y esa cara llena de alegriu0301a! Ahora la que me abraza en las noches sos vos. Blanca, hijita amada, Siempre en mi u2764ufe0f