"Bebés nuevas", Ivana Nadal mostró cómo le quedaron los pechos tras la operación

martes, 8 de septiembre de 2020 07:00

Hermosa. Así luce Ivana Nadal tras sacarse la prótesis mamaria que le complicaban su salud. La influencer pasó por el quirófano el pasado 2 de septiembre, tras detectar que tenía una "contractura capsular". Eso hacía que las prótesis se le desplazaran hacia las axilas y le generaban dolor.

Lejos de todo ese malestar, y notoriamente recuperada, la morocha posó para las fotos y se mostró espléndida con los atributos físicos que le dio la naturaleza. En Instagram, compartió fotos en ropa interior donde se ve las lolas reducidas en tamaño pero espléndidas.

"Ojitos encandilados por el sol, doble corpi para cuidar a las bebés nuevas y muchas ganas de VIVIR", escribió junto a las fotos. El posteo recibió rápidamente decenas de mensajes y miles de Likes.

Además en la historia de Instagram difundió un video donde se la ve caminando por un pasillo antes de correr las cortinas de su casa para ver el sol. Allí la cámara está en picada, se ve los pechos tomados desde arriba.

La semana pasada, tras la serie de escándalos que protagonizó, Ivana Nadal volvió a ser noticia pero esta vez porque tuvo que ingresar a un quirófano en plena pandemia. La morocha usó la red social para contarle a sus seguidores por el momento que atravesaba.

Tras la operación no sólo que recuperó su forma natural sino que además se siente saludable, sin dolores y eso la anima. "Estoy recuperándome. Todavía estoy medio dormida pero quiero que sepan que salió todo bien. Estoy feliz luego les cuento mi recuperación. Gracias por los mensajes, tanto amor y apoyo. Salió todo bárbaro", señaló en un primer video en su historia de Instagram donde se la ve recostada en la cama, con barbijo y suero.

Horas después compartió un nuevo video pero ya tras recibir el alta médica. Allí ya se la ve mucho más repuesta y animada, agradeciendo a los seguidores por los buenos mensajes.

"Me siento súper bien, no tengo ningún dolor, quiero agradecerles por todo el amor que me mandan por mensajes. Estoy muy bien acompañada, no puedo hacer esfuerzos por 48 horas. Tenía una contractura capsular que hacía que las prótesis se desplazaran a las axilas. Ya no me duele nada. Estoy feliz, medicada pero no siento ningún dolor. Estoy contenta y agradecida", finalizó.