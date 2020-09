El dolor de Nancy Pazos: "acaba de morir mi mamá de coronavirus"

lunes, 7 de septiembre de 2020 10:30

La pandemia golpeó fuerte a Nancy Pazos. La periodista sufrió la muerte de su madre, víctima del coronavirus y el dolor la abordó en las últimas horas. La información la dio a conocer vía Twitter, donde contó que ella tenía 72 años de edad y en ningún momento de la etapa de la cuarentena, salió de la casa

"Acaba de morir mi mamá. Una mujer que me crió empoderada fuera de época. Hacía 7 meses que vivía en casa. El único consuelo es saber que sus últimos días fueron rodeada del amor de sus nietos. En febrero despedí a papá. Ahora a mamá. Se separaron hace 40 años pero el hilo rojo existe", escribió la periodista en la red social.

"Murió de COVID-19. Paradojas del destino. Se contagió en casa. Sin haber salido ni un solo día desde que empezó la pandemia. Esta enfermedad culpabiliza. Y estigmatiza. Y es silenciosa. Mamá tenía 72 años. Y estaba bien físicamente. Aunque su mente nos había dejado hacía rato", agregó.

"Te voy a extrañar. Obvio. Mucho. Y lamento que tu vida no haya sido más feliz. Me dejaste la fuerza arrolladora para poder con todo y con todos. Porque me diste lo mejor que puede dar una madre: sentirme lo más importante para vos en el mundo. Gracias mamá. Hasta siempre", finalizó.

Nancy Pazos contrajo coronavirus junto con sus 3 hijos a mediados de agosto pasado a partir de un contacto con una persona cercana a ellos. A partir de esto, y que tenían algunos síntomas leves, decidieron aislarse de manera preventiva hasta tanto el hisopado confirmara el diagnóstico. Esto ocurrió el 13 de agosto y tras unos días aislados todos lograron superar la enfermedad, pero la mujer de 72 años no pudo y finalmente murió.

La periodista se enteró de la noticia mientras estaba conduciendo su programa matutino de radio en la Rock & Pop, Ruleta Rusa. Se retiró del estudio y Carmela Bárbaro la reemplazó al aire e informó a la audiencia lo sucedido.