Paula Chaves cumple años y sólo le atenderá el teléfono a un famoso

domingo, 6 de septiembre de 2020 14:34

Paula Chaves celebra su cumpleaños 36 este domingo rodeada de su familia y agradeció todos los saludos que recibió de amigos y famosos por las redes sociales.

Hubo uno en especial que le llamó la atención: "Feliz cumpleaños ADORACIÓN ANGELADA!! Que ganas de verte y y no parar de reír...! ⁦@paulitachaves", escribió su excoequiper José María Listorti.

Ella aclaró: "Adoración que manera de reirnos... ya volveremos! Te quiero! ... seras al único que le atienda el teléfono hoy! No me llamen porque no me van a encontrar". ¡Epa!