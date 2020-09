Morena Rial conmovió con fotos de su pasado: "ahora sonrío al verlas en lugar de llorar"

View this post on Instagram

Puedo observarme pasando frente a un espejo sin agachar la mirada, me celebro posando en una foto grupal sin sentir la necesidad de esconderme detru00e1s de alguien mu00e1s. Me abrazo todas esas veces que sonru00edo al ver una foto mia en lugar de llorar. Su00ed, sucedu00eda. Lo hacu00eda. Posiblemente crecer tenga que ver con ser mu00e1s fuerte, aunque me gusta darme el mu00e9rito por eso. Ni los demu00e1s, ni los au00f1os, ni el tiempou2026 fui yo. Fui yo queriu00e9ndome sentir mejor, fui yo peleando conmigo misma. Fui yo luchando por poder conseguir aceptarme. Porque un du00eda me gritu00e9 tanto, me insultu00e9 tanto, que pensu00e9 ese era el fondo de mi pozo. Ese fue el instante en que contemple se habu00eda ido la luz, pude preguntarme si queru00eda vivir asu00ed. Existu00edan cosas ajenas a mu00ed, como esos comentarios en las redes, que aun sabiendo que no tenu00eda responsabilidad sobre eso, me culpu00e9. Esas Noches en que apretu00e9 tanto el puu00f1o de ira que sentu00ed mis uu00f1as lastimando mi palma y al notarlo culminu00f3 el enojo y du00ed paso a la angustia, a esa que surge mientras me pregunto u2018porque me hago esto? Esa oscuridad, ese fondo que estaba tocando, utilicu00e9 para dar intenso impulso a la mujer que anhelaba ser. Una que despierta cada mau00f1ana queriendo ser mejoru2026 queriendo sentirse mejor. Que si me costu00f3? Au00fan estoy recorriendo el camino, au00fan me doy una palmada en la espalda susurru00e1ndome que puedo hacerlo mejor. Pero me susurro con amor, me hablo con compresiu00f3n, me abrazo con respeto. No puedo aceptar responsabilidad por aquellos que exteriorizan mierda impunes detru00e1s de una pantalla, porque considero que hablar es mucho mu00e1s fu00e1cil que luchar, que opinar sobre la vida de los demu00e1s toma menos esfuerzo que ocuparse de la propia, pero me encuentro en la vereda que deseo. Esa que me hace sentir superior por poder hacer silencio frente a aquello que no me compete y pudiendo elegir elogiar aquellos frutos de esas guerras que no vemos y la mayoru00eda de nosotros pasa. Poder aceptar que ser mejor persona tambiu00e9n es arte de la mujer que quiero ser. Esa que se abraza y abraza. Y si algo tengo que decirle a esa More, de hace unos au00f1os, es pedirle perdu00f3n. Y prometerle que seremos mu00e1s fuertes y felices. Vivan y dejen viviru2665ufe0f Sean felicesud83dudc51