"Lo peor es que cuando te casás...": Pampita Ardohain cantó la justa

domingo, 6 de septiembre de 2020 13:25

Agustín "Cachete" Sierra es uno de los jóvenes del momento y está en la tele en la reposición de "Floricienta" y también en el Cantando 2020. Ni hablar de su papel en "Sex", la obra de teatro que ahora llega por streaming. Por eso, las preguntas sobre "fantasías" están a la orden del día.

Casi sin dudar y hasta algo serio, el ex Chiquititas respondió que tendría ese “permitido” con la conductora de Pampita Online.

Sus declaraciones no pasaron inadvertidas y llegaron a oídos de la modelo, que comentó esta perlita televisiva en su propio programa. Con el humor que la caracteriza, comentó: “¡Qué pena que no me agarra soltera!”.

“Lo peor es que cuando te casás, te enterás de un montón de gente que está ahí y que habré estado mirando tele todo el fin de semana aburrida. Con tantos meses que estuve soltera...”, aseguró con picardía sus compañeros.

Ante la consulta de la panelista Paula Galloni acerca de si tendría un encuentro casual con Sierra, Pampita fue contundente y sostuvo: “No me gustan los touch and go. Si vienen, que sea con buenas intenciones”.

Fuente: TN