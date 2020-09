Camila Recabarren protagonista de un destape que incendió Instagram

domingo, 6 de septiembre de 2020 13:19

Con un look que sorprendió a sus seguidores, la modelo Camila Recabarren protagonizó una verdadera revolución en Instagram. Su foto no pasó desapercibida los portales de noticias del mundo del espectáculo.

Septiembre con la chicha y la empaaaanaaaaa’ !!! 🔥🔥y con las huasas bien empodera’ 🔥🔥🔥 a darlo todo !! ... Que no se diga mah’!!!! 😎🤩✨☀️. Con estas palabras la modelo cosechó en pocos minutos miles de comentarios de sus seguidores en la red social.

En la imagen publicada la ex Miss Chile luce un modelo de un entero estampado con banderas chilenas. Además, la prenda deja a la vista parte del torso y piernas de la ex Miss Chile, zonas que destacan con una particular pose.