"Estaba dura, pálida": Flor Jazmín Peña se descompensó en una estética

sábado, 5 de septiembre de 2020 13:47

Flor Jazmín Peña vivió un dramático momento tras asistir a un centro de estética y realizarse, por primera vez, un tratamiento invasivo corporal. "Tengo que confesar que hoy casi veo el arpa", comenzó relatando la bailarina en sus redes sociales.

"Voy a tratar de ser breve pero tengo demasiado para contar sobre la experiencia de hoy porque es algo que nunca me pasó y fue muy zarpado", continuó la ganadora del Bailando 2019 en sus stories de Instagram.

"Ya saben que me vengo atendiendo en la misma estética desde hace un año donde hacen de todo. Laburan con mucho amor y ya soy íntima de las chicas. ¿Qué pasa? Nunca me hice algo invasivo, entonces dije 'bueno, en cuarentena ya que estoy probando tantas cosas nuevas, démosnos ese lujo, vamos a probar'. Lo pensé y yo soy muy cagona al respecto", agregó.

"Ustedes siempre me preguntan si tengo cosas hechas, no me hice nada pero porque soy muy cagona y colgada. Ni siquiera tengo un segundo arito en la oreja. Bueno, cuestión que hablando con Marzol en el programa de los domingos, me termina recomendando su estética, y yo dije 'no, chau, con el lomo que tiene Noelia... yendo, compro".

"Una paciencia la que me atendió, Maria Rosa, porque creo que dos veces en la vida le pasó esto. Me dijo 'atendí 10 años en la guardia del SAME y nunca vi una hipertensión a este nivel. Chicos... a nada del arpa estuve, les digo", reveló entre risas la influencer, y agregó: "Ella hace estética invasiva , te pichicatea , me hice mesoterapia, son esas agujitas que te ponen, no era grave, esto no le pasa a nadie, yo estaba acostada me empieza a pichicatear y todo bien, hasta que en un momento me dice 'bueno, parate que te pongo dos, me pone la primera y yo ahi 'apa la papita, esto acostada a parada es muy distinto'".

A fin de cerrar con su relato, Peña reveló: "Cuando me pone la otra, me agarro de ella y le digo 'creo que me voy a desmayar', que se lo dije medio inconsciente. Acto seguido, me caigo, y empezaron a llamar a emergencias porque pensaban que iba a convulsionar. Dicen que estaba dura , pálida pero blanca mal , con los ojos para atrás y en Narnia, fue muy flashero, que locura mi cabeza", finalizó.