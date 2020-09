Mica Viciconte se suma al Cantando y Tyago Griffo se reveló: "Que no nos toque cruzarnos"

viernes, 4 de septiembre de 2020 19:09

En pocos días el Cantando 2020 sumará tres participantes muy picantes: Mica Viciconte, y Alex y Charlotte Caniggia. Muchos ojos van a estar puestos en la llegada de la novia de Fabián Cubero, debido a sus posibles cruces con Laurita Fernández, y también con La Bomba Tucumana y Tyago Griffo.

El hijo de Gladys se refirió a la enemistad entre su mamá y la ex Combate en la última edición del Bailando, y expresó: "Que no nos toque cruzarnos con ella, porque la Bomba Picante está atada, pero puede estar a punto de salir. Pónganse en mi lugar".

"La que están viendo ahora es la verdadera Bomba Tucumana, la otra que vieron en el Bailando es la que jugó a ser villana. Ahora la están pinchando para que reaccione, pero ella es así", aseguró el cantante en diálogo con el programa radial Por si las moscas.

Por otro lado, el joven habló sobre la llegada de Oscar Mediavilla, quien reemplazó a Pepe Cibrian en el jurado: "Mediavilla con su llegada revolucionó un poco todo. Pero a mi me encanta el color que le da al jurado. Aporta también a los participantes conocimientos y de detalles específicos para mejorar. Está bueno que entre él por eso, con su personalidad fuerte y palabra autorizada, creo que le suma al show".

Además, se refirió a que muchos de sus pares en la competencia no son cantantes profesionales y enfatizó en la dificultad de aprender canto en este contexto: "En Lolita (Latorre) o en Cachete (Sierra) vi mucha evolución de la primera gala hasta ahora. Obviamente no mucho porque cantar no es tan fácil como parece, cuando te ponen un micrófono, la distancia del micrófono, el aire, el caudal de voz, la respiración, las emociones, no es de un día para el otro que se hace bien. Pero hay una evolución, chiquita, pero hay".

"A todos nos gusta cantar y nos gusta la música, pero cuando te dedicás a esto y lo querés hacer bien, son años de uno dedicarse sin parar, no es fácil. Pero está bueno que los chicos vayan aprendiendo", agregó.

Fuente: pronto.com