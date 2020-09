Maxi López estalló contra Wanda Nara: "Tengo dos hijos positivos"

viernes, 4 de septiembre de 2020 18:00

De regreso a París tras pasar unas vacaciones de ensueño en Ibiza, Mauro Icardi dio positivo en coronavirus y el resultado hizo que estallara una nueva guerra entre Maxi López, quien se enfureció con Wanda Nara por sus hijos.

Inmediatamente después de que trascendió el diagnóstico de Icardi, López no tardó en aparecer y disparar contra la rubia. "Estoy indignado, es una inconsciente lo que hace esta mujer. Tengo dos hijos positivos porque ella no termina de entender. Le dije que no tenía que ir a Ibiza", leyó la panelista de LAM, exponiendo públicamente la furia del futbolista.

Según Maxi, son Benedicto y Constantino, sus hijos quienes habían contraído el virus. Sin embargo, pocos minutos después de las declaraciones del futbolista, Wanda lo desmintió con contundencia.

"Estamos todos bien. Mi resultado es negativo, como el de los niños, nuestro estado es bueno, gracias por tanto amor y preocupación", publicó en sus redes sociales.