La China Suárez resumió su cuareterna en 9 puntos

viernes, 4 de septiembre de 2020 12:57

La China Suárez, más activa que nunca en redes sociales, muestra a lo largo de sus días cómo transita la cuarentena por la pandemia del coronavirus y no oculta su hartazgo pero a veces se lo toma con humor, y otras no tanto. La actriz hizo una recopilación de fotos y videos a lo largo de la "cuareterna" incluyendo imágenes suyas y grabaciones de sus hijas, hasta una tomada por Rufina.

En la publicación fue enumerando a qué correspondía cada captura o filmación e incluyen a ella por tener a su tercer hijo, Amancio; jugando con Magnolia; días de fiebre; de sospechas de Covid; demostraciones de afecto de sus hijas; la foto que fue video que grabó Rufina: "Embarazada + almohadilla térmica pues contractura", "cuando tuve fiebre y no fue covid", "Magnolia queriendo jugar a la mamá y el bebé", "del día de la fiebre", "por explotar", "sus abrazos me alegran la vida", "harta de algo seguramente ó con migrañas as always", "Magnolia creyendo que iba al colegio (ja, que ilusa mi vida)", "rufi y sus filmaciones de amor".

El posteo fue muy bien recibido por los millones de seguidores de la actriz, cosechando miles de likes, pero también de comentarios que la elogiaron, apoyaron y se divirtieron, sobre todo con Magnolia jugando y creyendo que iba a ir a la escuela; y con la foto fallida de Rufina que fue video. "Tu hartazgo nos representa", "Magnolia creyendo que iba a salir somos todes", "Quien pudiera estar así de potra en la cuarenta china lpm" y "China no puede ser que ni ojeras tengas", son algunos de los mensajes que le dejaron sus followers.

En los últimos días la China había contado el problema que tenía con las canciones que no podía sacarse de la cabeza (Hawaii, de Maluma; Papas, de Mau y Ricky; y Tattoo, de Evaluna Montaner) y que le quitaban el sueño. Y hace dos días escribió en Twitter: "Odio este virus de mierda. La incertidumbre. El miedo. La impotencia".

Fuente: El Trece