Jésica Cirio definió a Martín Insaurralde como "Superman" en la cama

viernes, 4 de septiembre de 2020 11:02

Jésica Cirio comparó a Martín Insaurralde como Súperman en la cama. Así lo definió en una entrevista que brindó en La Jaula de la Moda (Magazine) donde habló sin tapujos sobre la relación apasionada que los une más que nada ahora durante la cuarentena.

La modelo habló de la intimidad sexual con su marido e indicó que la conexión entre ambos es "muy linda". Las declaraciones se dieron al momento de charlar sobre su vida en familia y una consulta que le hizo Mariano Caprarola que lejos de desubicarla, la invitó a abrirse más sobre ese tema.

"Me tengo que despedir con una pregunta que me da mucha vergüenza hacérsela porque soy su amigo y me tapo los ojitos. ¿Cómo estuvo el sexo con mi querido Martín en esta cuarentena?", preguntó el panelista.

Ante esto, la conductora de La Peña de Morfi respondió: "Realmente increíble (...) De verdad, y capaz que lo digo y después me mata, realmente increíble porque estamos enamorados fatales".

"Pensá que el año pasado me la pasé mucho tiempo afuera. Me la pasaba viajando por el mundo, entonces estábamos más a las corridas. Creo que esta pandemia hizo que estemos melosos: hay 'te amo', besos, abrazos, nos quedamos en la cama....", agregó en el programa conducido por Horacio Cabak.

Pero sus palabras no quedaron ahí y se animó a compararlo con un superhéroe: "No sé... Superman". Esta similitud generó risas y miradas entre los panelistas y rápidamente Caprarola afirmó: "Superman me gusta. Si se trepa o hace cosas raras, El hombre araña".

En este contexto, ella redobló la apuesta y se refirió a su lugar en la relación: "No, no es tan gimnasta. Eso dejámelo para mí".

Finalmente la conductora de 35 años destacó que valora mucho lo que le está dando esta cuarentena de estar más unida a su esposo e hija. "No solo la conexión con Martín sino también con Chloe. Disfruté mucho. El otro día lo abracé cargándolo y le dije 'no puedo creer cómo estamos'. Cuando era más chica, primero no pensaba en casarme, no pensaba en tener hijos y mucho menos que me dure tanto un amor", señaló.