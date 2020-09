"Deberías guardarte...": Sol Pérez no tiene coronavirus y la criticaron por volver a trabajar

viernes, 4 de septiembre de 2020 00:00

Sol Pérez estuvo en el último programa de "Almorzando..." en el que también participó Toti Pasman que dio positivo de coronavirus. La modelo y conductora se sometió a hisopado y contó a sus seguidores que dio negativo. Pero... encendió la mecha.

"Hola a todos. Como saben el domingo (programa que se grabó el sábado) compartí la mesa con Toti Pasman que dio positivo. No era contacto estrecho porque habían pasado + de 48hs pero por las dudas me hisopé y di NEGATIVO. Mañana vuelvo a mis actividades", escribió en Twitter.

Hola a todos. Como saben el domingo (programa que se grabó el sábado) compartí la mesa con Toti Pasman que dio positivo. No era contacto estrecho porque habían pasado + de 48hs pero por las dudas me hisopé y di NEGATIVO. Mañana vuelvo a mis actividades uD83DuDE4CuD83CuDFFD?? — Maria Sol Perez (@SolPerez) September 3, 2020

A sus seguidores no les pareció bien que se reincorpore tan rápido y le hicieron sugerencias. "Deberías hacer cuarentena campeona del mundo te lo pido por favor"; "Estate atenta a los síntomas. No bajes la guardia. Casi todos los que trabajan en tv se están contagiando pero porque en algún momento se relajan" y "Sol igualmente tenés que guardarte unos días por las dudas".

Ella se limitó a responder: "No porque no era contacto estrecho capo, que no entendiste del tweet?"