Osvaldo Laport confesó quien fue la mujer que mejor lo besó

miércoles, 30 de septiembre de 2020 17:37

Reinventándose y haciendo frente a la crisis que atraviesa el teatro en plena pandemia. Así está Osvaldo Laport quien, como parte de esa "reinvensión", decidió apostar a una obra vía on line con Luisa Kuliok y Beto Casella. Se trata de "Detrás del arcoiris", un trabajo que lo llena de expectativas en estos días por la repercusión que alcance con su público vía virtual.

En este contexto, visitó Fantino a la Tarde (América) y no solo habló de la obra sino también confesó si habrá o no besos con Kuliok y quién es la mujer que mejor lo besó en todo este tiempo. También abrió su corazón y confesó dónde le gustaría pasar su última etapa de la vida y cómo vivió la cuarentena.

"El lugar en el mundo es el mundo", comenzó expresando sobre cual es su sitio hoy y confesó que "Argentina es mi lugar en el mundo. Después aclaró: "desearía volver a los lugares donde estuve, Congo, Siria (...) pero para terminar mi vida, con Viviana hemos planteado envejecer en un lugar de Uruguay".

Luego destacó que prometió volver al país vecino pero aún no hay fecha ni momento. Sólo está la expresión de deseo y el diálogo con su mujer Viviana Saez con quien afianzó la relación durante la cuarentena por la pandemia.

Durante el tiempo de aislamiento, la familia Laport se afianzó y buscó la forma de complementarse, no aburrirse y sacar lo positivo de lo negativo. "Convertí mi casa en Kosovo", dijo con respecto a cómo había quedado su vivienda en la primera etapa de la cuarentena.

"Estaba enojado", señaló y luego agregó: "es importantísimo darse cuenta que el mundo cambió". Fue precisamente el accidente que tuvo en su hogar, con su pierna, que lo llevó a estar en Terapia Intensiva lo que le hizo poner un freno a todo.

Cuando me agarró mi mujer y mi hija, me fueron a ver al sanatorio y llevaron el cuaderno", explicó confesando que su vida era no parar y no solo le pasaba a él sino también al resto de la familia: "llevaban ellas también el mismo ritmo de vida".

Al final del programa le preguntaron si iba haber beso en la ficción con Kuliok y su respuesta fue contundente entre risas: "no voy a spoilear lo que pasará". De manera inmediata le volvieron a preguntar algo que había quedado en el aire en algún momento de la entrevista y que él no había contestado.

"Al final no dijiste ¿quien fue la mujer que mejor te besó?", le preguntaron y con humor y sin llevar a un compromiso con la respuesta contestó: "en cuarentena mi mujer".