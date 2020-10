Murió la mamá de Adrián Suar, Lilian Keller

View this post on Instagram

Falleciu00f3 la actriz Lilian Keller. Realizu00f3 trabajos en teatro, televisiu00f3n y espectu00e1culos musicales. Su nombre real era Clara Kempner y estuvo casada con el reconocido cantor litu00fargico Yehuda Kirzner Schwartz (Leibele Schwartz). Nuestras condolencias al actor y productor Adriu00e1n Suar; a Paul, Jeffrey y Sabrina Kirzner; familiares y amistades, acompau00f1u00e1ndolos en este duro momento. @elchuecosuar @paulkirzner @jeffreykirzner @sabrina_kirzner #AsociacionArgentinaDeActores