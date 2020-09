Ivana Nadal, reflexiva: "aprendiendo a eliminar el sufrimiento de mi vida"

miércoles, 30 de septiembre de 2020 01:00

Ivana Nadal fue centro, en varias oportunidades, de las críticas en cuarentena por sus palabras reflexivas y los mensajes de autoayuda que publicaba en su cuenta de Instagram. La morocha conjugaba, las fotos de "beboteo" con las prácticas deportivas, las promociones de productos en auspicio con videos cargados de consejos y aliento para enfrentar los momentos más duros de la vida.

Si bien recibió palabras de aliento para que continúe por la misma línea, hubo fuertes críticas en julio pasado cuando publicó un video hablando de la necesidad de "ponerse en el lugar del otro". A partir de esto sus publicaciones fueron mermando y dio un giro en su forma de comunicar. Este martes en la tarde en su historia de Instagram apeló a compartir una serie de videos con palabras para meditar.

Algunas de las que acompañó con los videos fueron: "Tratate bien. Cree en vos. Confía en vos"; "Podes cambiar ahora y empezar a vivir tu vida, amándote y así amando al resto"; "Eres Dios"; y "Si no haces, nada va a cambiar. Aprendé y permitite sentirte agradecido por todo lo que pasa".

En este contexto, al final envió un mensaje exteriorizando una serie de expresiones en las que se autoreferenció. En esta ocasión publicó una foto donde se la ve con una enorme sonrisa con los brazos en alto. Las palabras que eligió para acompañar la imagen hicieron referencia a "eliminar el sufrimiento" y agradeció por "cada cosa" que le sucede.

El mensaje que puede leerse dice: "Con esta sonrisa eterna, agradecida constantemente por cada cosa que me pasa. Aprendiendo también a agradecer lo que no está 'tan bueno' y de esa forma, eliminar el sufrimiento de mi vida. Vos también podes. y de verdad toco cambia. De adentro hacia afuera".

El video polémico

A principios de julio, bajo la consigna empatía, Ivana posteó un video en el que comenzó a desarrollar su postura: “Básicamente es ponerse en el lugar del otro, o poner al otro en nuestro lugar, darnos cuenta de que el otro ser humano es una persona igual a nosotros. Evitemos las etiquetas; no me juzgues, ni te juzgues. Sé empático. Eso te va a hacer sentir mucho mejor de lo que te sentís ahora”.

La polémica surgió por un pasaje en el que la conductora hace referencia a no caer en el intento y buscar una salida, respirar, a pesar de todo: “El estrés proviene de problemas y dolores que tenemos internamente. Entonces, ¿por qué nos entregamos simplemente a decir que es estrés, y no analizamos y sanamos el problema? Muchas veces, uno me va a decir: ‘Mi problema no tiene solución porque es que mi papá murió, ¿qué querés que haga?’. Quiero que sueltes, que sueltes todo ese dolor que tenés adentro porque tu papá murió. Quiero que sueltes todo ese dolor que tenés adentro porque te separaste”.

“Quiero que sueltes todo ese dolor que tenés adentro porque te falleció alguien –agregó–. Puede ser tu hijo, no hace falta que sea alguien más grande. Puede ser alguien más chico… Puede ser que se te haya ido tu apoyo, o que te hayan dicho que tenés una enfermedad. Puede ser que tengas una enfermedad desde hace tiempo y que hayas caído en un pozo depresivo. Puede que tu dolor sea estar envuelto en una nube negra, que todo sea oscuro. Bueno, laburalo. Porque estás en esta vida para estar bien, para soltar todos esos dolores”.