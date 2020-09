jueves, 3 de septiembre de 2020 14:27

Solo con gafas y al parecer, también sin ropa, Sol Pérez subió un video boomerang a sus historias de Instagram y encendió las redes al sacarle la lengua a la cámara.

La conductora de Canal 26 e influencer de la actividad física en redes sociales, no añadió palabras a sus imágenes y despertó dudas sobre a quién le sacaba la lengua.

El plano no se movió y hasta ahí pudieron ver sus seguidores, quienes no pudieron ver más sobre lo que usaba o no, Sol.