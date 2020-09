Rocío Oliva se emocionó en vivo: "deseaba mucho tener..."

jueves, 3 de septiembre de 2020 00:00

Rocío Oliva, expareja de Diego Maradona, estuvo este miércoles en Mujeres de eltrece y su hermano Luciano, de 13 años, la sorprendió en vivo al sumarse al programa a través de una videollamada.

El adolescente reconoció que le hace escenas de celos a su hermana y dejó en claro que comparten la pasión por el fútbol.

“Yo era hija única y deseaba mucho tener un hermanito. Cuando mi mamá quedó embarazada, él pasó a ser como mi muñeco. Yo tenía 17 años y lo cambiaba, lo bañaba, le daba de comer, lo llevaba a la escuela, lo hacía dormir, y él se acuerda mucho de eso. En las reuniones familiares dice que yo lo crié”, contó Rocío Oliva.

“Me criaste toda mi vida. Cuando mamá iba a trabajar vos estabas ahí y a veces te decía ’mamá‘”, le dijo Luciano, provocando la emoción hasta las lágrimas de Rocío.

EN PAREJA

Rocío Oliva parece haber dejado atrás definitivamente a Diego Maradona. La propia futbolista confirmó que encontró un nuevo amor tras su separación del Diez.

“Estoy bien. Encontré un hombre que es compañero, que me da para adelante en todos mis proyectos, en lo laboral y en lo personal. Es mi confidente: todo lo que me pasa se lo consulto. Y por suerte, los consejos que me va dando después resulta que son como él me decía. Así que eso hace que cada vez le pueda consultar más”, expresó Oliva en diálogo con La jaula de la moda.

“No estoy conviviendo porque él está trabajando, yo también y es un poco complicado. En un momento le dije que podíamos haber pasado parte de la cuarentena juntos”, reconoció Rocío.

“Me dijo: ‘Estaría bueno que pasemos la cuarentena juntos como para poder conocernos más y demás. Aunque sea una etapa'. Yo le dije que sí, que genial. Y después quedó ahí el tema, aunque yo se lo recordé después”, agregó Rocío al respecto.

“Yo creo que va todo encaminado a eso. Lo que más le digo a este hombre es que me gustan sus besos, así que sí”, aseguró Rocío, consultada sobre si había posibilidades de casamiento, aunque reconoció que no está interesada en pasar por el Registro Civil. “Es todo muy reciente y el camino es muy largo. No me apuro a eso y tampoco es mi prioridad el casamiento”, concluyó.

