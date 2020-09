"Me entraba para costear gastos de la casa”, el descargo de Adabel Guerrero

jueves, 3 de septiembre de 2020 12:12

Tuvo la mala suerte de ser una de las participantes en quedar afuera del Cantando 2020 en la primera ronda donde que se eliminaron dos parejas. Adabel Guerrero, una de las últimas en dejar el certamen al igual que Mariana Brey, no solo no fue elegida por el jurado para salvarse sino que terminó perdiendo en un reñido voto telefónico frente a la polémica Esmeralda Mitre. Indignada con los resultados, la artista no pudo disimular su bronca y esa misma noche abandonaba los estudios de LaFlia con una mezcla entre enojo y desilusión.

“No tengo ganas de hacer la nota, chicos, posta. Les mando un beso gigante y será hasta el próximo año que me convoquen. No quiero quedar mal con vos como que me voy, no soy esa persona. Pero no me siento bien, perdón”, admitía Guerrero a la cronista de LAM y finalmente se detenía a hablar: “Estoy triste y me parece bastante injusto haber estado en el duelo directamente. No estábamos para que no nos salven. Independientemente de a quién hayan salvado, que me parece bárbaro. Es un show pero me voy enojada y triste, obvio. Ya se me va a pasar. Es parte del show pero sí estoy enojada, estoy caliente”, cerraba molesta al retirarse de una gala para el olvido.

Pasaron los días y Adabel optó por el silencio. Hasta ayer, que la bailarina expuso su verdad en redes sociales y terminó haciendo catarsis tras su paso por la pista. “Bastante bajón, de mal humor por la eliminación. Me pareció totalmente injusto. No quiero dar notas, me están llamando de todos lados, porque realmente me quiero guardar porque voy a decir cosas de las que cuales me voy a arrepentir entonces para no boquear de más, para no decir algo que después lo tenga que padecer de por vida, prefiero guardarme y que se me pase el enojo”, comenzaba.

Filosa, puntualizó en la poca objetividad de los jurados durante su paso por el programa y no perdonó a ninguno. “Estoy enojada, creo que termino de comprobar que parte del jurado, por no decir todo, no me bancó en ningún momento, termino de comprobarlo porque la verdad que no cantamos mal. No tendríamos que haber estado en el duelo directamente. Considero que los jurados nunca son objetivos, siempre les tira otras cosas que no tiene que ver con la objetividad de cómo cantamos por eso también digo que nunca me bancó parte del jurado”, aclaró.

En tiempos vertiginosos para la industria, Adabel reflexionó sobre lo mucho que necesitaba el trabajo para solventar sus gastos en plena mudanza. “Es una lástima habernos ido tan pronto porque creo que podíamos haber hecho cosas muy copadas, a mí me encanta estar en el programa, me encanta cantar y bailar, era una gran oportunidad para crecer artísticamente en lo que es lo vocal en mostrar lo que hago, me divierte, me sacaba un poco la mala onda de la cuarentena. Es laburo que nosotros los artistas estamos muy complicados, entonces era un laburo más que me entraba para costear gastos de la casa”.

Para cerrar, habló sobre la posibilidad de regresar a la pista a través de un repechaje y pidió una polémica condición para que eso sucediera. “Ojalá que haya un repechaje, aunque no sé si ir porque no sé si me elegirá el jurado. Ojalá que en algún momento cambien parte del jurado así me puedo volver a presentar, porque con este no creo que llegue a ningún lado”.

Fuente: TN