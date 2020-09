"Lo vamos a disfrutar muchísimo", el anuncio de Destino San Javier

jueves, 3 de septiembre de 2020 12:34

El trío Destino San Javier que combina en su sonido lo romántico y lo folclórico, concretará el próximo sábado su primer recital por streaming desde el escenario del Movistar Arena, una experiencia que Bruno Ragone, uno de sus integrantes, espera “sea solamente un momento hasta volver a la normalidad”.

“Al streaming lo considero una herramienta que puede ser fantástica como un anexo o un plus pero no como una nueva modalidad. Para mí y te lo resumo en pocas palabras el artista sin el público no se realiza como tal”, asegura Ragone a Télam.

El músico y cantante que comparte grupo con Paolo Ragone y Franco Favini, comenta sobre la inminente actuación en el estadio del barrio porteño de Villa Crespo que ”no podemos imaginar terminar una canción sin la respuesta del público, pero son tantas las ganas de volver que lo vamos a disfrutar muchísimo igual sin pensar en eso”.

Destino San Javier se formó en 2015 para continuar el legado estético de Trío San Javier y hasta el momento publicó dos álbumes, uno homónimo en 2016 e “Instinto”, en 2018.

En 2019 representó a la música argentina con la canción “Justo ahora” en el Festival de Viña del Mar de Chile donde obtuvo dos Gaviotas de Plata y en el último verano llegó a realizar más de 30 conciertos por el país.

En el marco de la pandemia el terceto reversionó a la distancia el clásico “Sólo le pido a Dios” junto a su autor, León Gieco, Nahuel Pennisi, Patricia Sosa, Los Tekis y El Chaqueño Palavecino, entre más, y el 9 de julio lanzó el single y videoclip “Celeste y Blanca”, canción inédita de Facundo Monti.

Télam: Estuvieron muy activos durante la cuarentena ¿Cómo los trató la pandemia en general?

Bruno Ragone: La pandemia nos sirvió realmente para parar la pelota y darnos cuanta de todas las cosas hermosas que nos venían sucediendo en nuestra carrera y nos ayudó a poner muchas más energías en el nuevo disco, el tercero que vamos a sacar calculo que a comienzos del 2021.

T: ¿En qué momento sienten que se encuentra Destino San Javier?

BR: Es lo que venimos pensando todo el tiempo, es un momento de mucha fuerza y mucha energía. Creo que los primeros 10 años de un artista son los que lo hacen como tal y con los cuales después la gente lo identifica. Siento que hemos hecho muchas cosas pero nos queda muchísimo por hacer y por sobre todo muchos sueños por cumplir. Cuando los sueños o anhelos se acaban, ahí estás en problemas.

T: ¿Cómo están preparando el recital del sábado 5 en el Movistar Arena?

BR: Realmente con muchas ansias y mucha emoción por volver después de tantos meses a los escenarios y reencontrarnos de alguna manera con nuestro público. Se siente como un nuevo debut.