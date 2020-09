"La que más nos preocupa": Cathy Fulop, sin tregua en la batalla contra el coronavirus

View this post on Instagram

Hola mi gente! Asi amanecimos por estos lares, recuperandonos todos gracias a Dios con su00edntomas leves. Bastante cansados. Mi suegra que es la que mas nos preocupa, paso bien la noche,asi que, eso nos tiene felices. Vamooos Bettyyyy!!! Te amamos. Sigamos rezando. Vamos a salir de esta y de cualquier otra, soy una persona positiva y que siempre mira pu2019lante que es pau2019lla jiji!!! Se les quiere u2665ufe0fud83eudd8b