La Bomba Tucumana sobre Mica Viciconte: "me cae muy mal"

jueves, 3 de septiembre de 2020 00:25

Sin nombrarla pero sin omitir lo que su nombre genera en ella, Gladys, La Bomba Tucumana se refirió este miércoles en la noche a Mica Viciconte como una persona que le "cae muy mal".

La cantante fue la primera en abrir la ronda de cuarteto en Cantando 2020 con su hijo Tyago Griffo y en la previa fueron consultados por Ángel de Brito sobre qué le parece las próximas incorporaciones al certamen. Al momento de hacer referencia a los hermanos Caniggia aseguró que no tiene problema con ellos pero la reacción cambió cuando escuchó el nombre de Mica Viciconte.

"Fui yo el culpable, la trajimos a una salsa en trío del Bailando. La invitamos súper buena onda y tuvo una energía rara desde el primer día", expresó Tyago después de que su mamá hizo de cuenta que no escuchaba el nombre de Mica.

"Una cosa que Dios me dio es un poder de percepción. Hay seres humanos que no me caen bien de la nada, sin conocerlos. Después resulta que nunca estoy equivocada", explicó Gladys quien subrayó: "me cae muy mal, le hace mal a mi piel. No la pienso nombrar jamás, de mi boca no va a salir su nombre".

Luego la Bomba aseguró que Viciconte "es una reina" y confesó que espera que ella "jamás tenga que recurrir a nombrarme".

Al momento de hacer referencia a Fabián Cubero destacó que no le "gusta mucho que digamos". "Me gustan los hombres que hablan como Cachete Sierra o Mediavilla. No es mi tipo, tiene muchas rayitas en la cara", finalizó Gladys.