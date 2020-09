"No hay distancia": Diego Ramos volvió a las redes tras la muerte de su papá por COVID

martes, 29 de septiembre de 2020 21:47

Diego Ramos atraviesa un duro momento ya que su papá murió víctima del coronavirus. En tanto, su mamá está aislada por la misma enfermedad y le da pelea. Este jueves, decidió agradecer a quienes lo acompañaron y ayudan a sobrellevar, con sus buenas energías, este momento tan complicado.

Dándole su característica cuota de humor a su mensaje posteó en Instagram: "Gracias por todos los mensajes! No hay distancia ni aislamiento que pueda con lo cercano que me sentí a todos (ya vuelven las fotos en calzones)". Vero Lozano y Nancy Duplaá están entre las amigas que le dejaron sus comentarios cariñosos.

Este lunes en la mañana dio la triste noticia por la partida de su padre. El posteo lo hizo en Instagram donde compartió una foto de su papá y rápidamente la publicación sumó más de 53 mil Me Gusta en 4 horas. Además cientos de seguidores, entre ellos muchos famosos, le enviaron sentidos mensajes para darle fuerza en este momento.

“¡Chau Pa!”, fue el título que eligió para acompañar el posteo donde además se ve a su padre en primer plano mirando la cámara y con una ensalada de frutas en su mano.

El texto continúa: “Termine mi aislamiento por Covid positivo, mi mamá sigue aislada unos días más y mi papá, lamentablemente, no le pudo ganar. No me gusta aleccionar, pero si estás pensando “ mejor lo tengo y me lo saco de encima”, te cuento que no está bueno".

Luego Ramos destaca que la enfermedad no distingue a nadie y cualquiera puede caer en la misma: "No sabes quien se puede contagiar y cómo le va a afectar. Como te puede afectar a vos y que vas a sentir. Se vive a veces con miedo, otras con incertidumbre y siempre en soledad. Faltan abrazos, besos y caricias".

Por último, el actor reconoció la importancia de los afectos siempre: "Por suerte, sobra amor y eso es lo que siempre va a quedar".