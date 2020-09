Sandra Borghi rompió al aire la ranita de Tomás Dente y él se largó a llorar

lunes, 28 de septiembre de 2020 12:56

Este lunes se dio un nuevo capítulo entorno al "entrentamiento" entre Sandra Borghi y el simpático personaje de la Rana René que cobra vida con Tomas Dente, en el programa Nosotros a la Mañana (El Trece). Cuando faltaban pocos minutos para terminar la emisión de este lunes, el particular muñeco irrumpió "con su voz" en la escena y generó la reacción de Borghi menos pensada.

"Estoy muy feliz porque estoy cerca de Sandrita. Sandrita te amo", comenzó expresando la ranita que se convirtió en un personaje muy seguido por muchos seguidores del programa. Luego la ranita agregó: "te quiero mucho, que Dios te bendiga Sandrita. Pollo quiero darle un besito a Sandrita".

En ese momento, Borghi se acercó de a poco al personaje dando la impresión que se iba a dar el "beso de la reconciliación". Paralelamente ella iba reprochando al conductor que "habíamos quedado que esto ya no iba a pasar". En ese momento, pegó el manotazo al títere y se lo arrebató a Dente.

"Esto es un trapo y atrasa todo (...) según Tomas, esto a los chicos les gusta. Esto no es un animal, no tiene vida y es un trapo que tiene olor de verdad", comenzó diciendo la periodista quien luego detalló que la "rana está rota" y la definió como "una porquería, no sirve para nada".

"Como comunicadores estamos trabajando para que la TV evolucione", destacó Sandra rompiendo el muñeco, sacándole el relleno y finalmente tirándolo al basurero ante la cara de sorpresa de todos los que allí estaban.

Al ver lo que había ocurrido, Dente se paró y se arrodilló ante el tacho de basura. Ante esta escena Agustina Kampfer se acercó a él pero manteniendo el distanciamiento social lo "contuvo": "lo voy a consolar con distanciamiento".

Ante esto, Sandra agregó: "soy televidente y me parece lamentable esto (...) había que ponerle un fin. Te dije Pollo pongámosle un fin". Luego aclaró que el muñeco "no es un trapo transición de su vid".

Finalmente, el Pollo terminó el programa mostrando la escena de Dente abrazado al tacho de basura: "nos vamos porque está mal".