Los fuertes cambios en la pantalla de Telefe tras el final de Jesús

lunes, 28 de septiembre de 2020 18:37

Octubre arrancará con cambios en la pantalla de Telefe ya que con la llegada del final de «Jesús», uno de los éxitos de este año, el canal va a modificar todo su prime time.

Además del estreno de «Masterchef Celebrity», la sorpresa es que desde el lunes 5 a las 21.45hs debutará el culebrón «Fuerza de mujer», señaló el portal Moskita Muerta.

La emocionante historia de amor que conquistó al mundo y lidera los niveles de audiencia en decenas de países, es la elegida para reemplazar a Jesús que obtuvo picos históricos de rating en esta pandemia.

“Fuerza de mujer” cuenta la historia de Bahar, una mujer que fue abandonada por su madre cuando tenía ocho años de edad, y creció en medio de muchas incertidumbres. Tras años de soledad, Bahar conoce a Sarp, el hombre de quien se enamora y junto a él forma una familia con dos hijos: Nisan y Doruk.

Sin embargo, su felicidad se acaba cuando su esposo muere en un accidente. Bahar, a fuerza de voluntad y amor, deberá sacar adelante a su familia criando a sus hijos sola, en una situación precaria, viéndose obligada a poner en tela de juicio sus principios.

Basada en el drama japonés “Woman: my life for my children”, la serie refleja la historia de una mujer llena de coraje, que por amor a sus hijos luchará por seguirá adelante a pesar de los obstáculos.