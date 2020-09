Evelyn volvió a Cortá por Lozano y mostró las huellas del coronavirus en su piel

lunes, 28 de septiembre de 2020 15:35

Evelyn Von Brocke volvió este lunes a "Cortá por Lozano" y contó toda la intimidad de la lucha contra el coronavirus que vivió ella en la soledad de una habitación. La panelista del programa que conduce Verónica Lozano, explicó que el camino fue muy duro incluso pensó que podía desencadenarse el peor final y por eso le escribió una carta a sus hijos.

En este mostró las "huellas" que le dejó la enfermedad, puntualmente en su piel y destacó que algunos síntomas como la falta de aire aún lo siente por momentos. Además explicó que prefirió que su hijo menor no estuviera con ella para evitar futuros contagios.

"Preferí que mi hijo no esté conmigo porque sabíamos que por algún lado, tanto Juan o yo, eramos trabajadores esenciales saliendo a la calle. Traté de cuidar a mi hijo para no exponerlo. Te quedas solo, se cierra con llave, te dejan dentro de un lugar y vas hablando con el doctor", expresó Evelyn en su regreso al programa este lunes.

Luego señaló que la persona encargada de Terapia Intensiva la llamaba todos los días para decirle cómo estaba su pareja quien corría la misma enfermedad pero de manera más dura y compleja. De igual manera ella le hablaba a su médica para contarle cómo se iba sintiendo ella, cada vez que necesitaba o cambiaba algún síntoma.

Evelyn empezó con dolor de cabeza y huesos, y fatiga. Después fueron cambiando los síntomas y se le sumaron dolor de ojo, oídos e incluso piel. En ese contexto mostró cómo le quedaron las piernas producto del coronvirus. Le salieron pequeños moretones que se repiten en todo su cuerpo, arañitas en las venas de las piernas e incluso varices. "Nunca tuve yo esto", aseguró mostrando ante las cámaras cómo le quedaron las piernas tras la enfermedad.

Luego destacó que su piel cambió mucho. "Vos te rascas y te lastimas. Tenes algo en la piel, se pone muy muy sensible. Te duele la piel y te sale granitos. A mi me salieron en las piernas", señaló.

La panelista estuvo con internación ambulatoria y también tuvo falta de aire que le llegó "en el último tiempo". En este punto reconoció que empieza a hablar y por momentos le pasa que siente que le falta el aire. Además indicó que se hizo análisis tras padecer Covid-19 y los resultados le dieron que tenía muy malos valores en vitamina D, Ka, calcio, entre otros.

"Siempre tuve ganas de vivir divina, impresionante y ahora no me para nadie. Septiembre 2020 lo voy a recordar como un nuevo nacimiento. De hecho fue mi cumpleaños en medio de la cuarentena, en el aislamiento", reconoció.

Por otro lado, contó que cuando estaba internada escribió una carta dedicada a sus hijos: "lo hice porque como te vas a dormir tantas horas y no sabes qué puede pasar, y en el caso de juan estaba en Terapia Intensiva. Qué se yo cómo va la enfermedad. Tal vez iba bárbaro, tal vez no. Dije es justo que mis hijos tengan todo organizado y si me pasa algo sepan qué tienen que hacer. Además decirle que los amo y quiero y que los amo de por vida".

Reconoció que esto lo hizo porque como se va "dormir tantas horas", no sabe "qué puede pasar" en esas horas. Además Juan estaba en terapia intensiva no se sabe cómo va a avanzar la enfermedad.

Finalmente destacó que el proceso final de la enfermedad vino con problemas estomacales. "Te sentís como que la enfermedad fue a otro lado", señaló resaltando que ella recibió medicación por vena especialmente para enfrentar los dolores de cabeza.