Carmen Barbieri, hisopada: "creo en los médicos terrenales y del cielo"

lunes, 28 de septiembre de 2020 13:58

Sin dudas este 2020 quedará marcado para Carmen Barbieri, primero por el tumor que le tocó atravesar a su hijo Federico Bal, y luego por la parálisis facial que le generó a ella la culebrilla. En este contexto, la salud ha sido un tema que ha desafiado la familia en todo momento y en plena época de pandemia a nivel mundial.

A raíz de esto, la actriz decidió dar un paso al costado en el Cantando 2020, que la tenía como participante, y tomarse un tiempo hasta que pueda mejorarse y reintegrarse al trabajo. El camino no es fácil pero decidió tomar ese rumbo hasta tanto pueda estar 100% bien.

En este contexto, este lunes brindó una nota en Los Ángeles de la Mañana, LAM, donde confesó: "quiero volver a trabajar, no quedarme en mi casa". Pero después reconoció que ahora no es el momento y lo hará cuando ya esté todo en orden en su salud.

Posteriormente contó cómo fue ese momento que le tocó atravesar cuando se levantó y bien que el rostro le había cambiado producto de la parálisis facial. "Se me cayó la cara. Me levanté y vi que se me cayó toda la cara", relató.

En ese momento pidió ayuda y fue su hijo quien la llevó al Fleming "para saber si era neurológico". Es que todo su entorno tenía miedo que el problema facil fuera producto de un ACV o algo por el estilo. Sin embargo, el médico le indicó que fue producto del herpes.

"Creo en los médicos terrenales y del cielo", señaló Carmen reconociendo el duro momento que le tocó atravesar en las dos etapas de este año, pero principalmente con la salud de su hijo. "Cuando me dijeron que estaba bien tuve otro estrés pero de alegría y ahí caí", señaló sobre la segunda etapa que le tocó vivir en este 2020 pero esta vez con su propia salud.

En ese contexto, Barbieri destacó que también apareció el fantasma del coronavirus. Por eso, su hijo le insistió a que se sometiera a una prueba de Covid-19 para saber si tenía o no el virus.

"Fede me decía hacete el hisopado, hacete el hisopado porque el coronavirus puede afectar la cabeza", recordó Carmen sobre el momento en el que decidió someterse a una prueba PCR. "Hablé con el doctor, me hice el hisopado y me dio negativo", finalizó.