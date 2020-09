"Me gusta estar abajo", la confesión de Juana Viale que nadie esperaba

domingo, 27 de septiembre de 2020 16:47

Juana Viale volvió a conquistar la pantalla este fin de semana, y como ya tiene acostumbrados a sus televidentes, al frente del programa de su abuela, mirtha Legrand, contó un poco más de cómo y qué cosas le gusta hacer. En este contexto, reveló un detalle que ella que nadie esperaba escuchar, y sorprendió a todos en la mesa, y a través de la TV.

Desde que comenzó la pandemia de Covid-19, Mirtha ya no fue al piso del programa debido a que es grupo de riesgo y desde entonces, su nieta tomó la posta de la conducción. En este escenario, sus apariciones han sido de lo más polémicas y en medio de la conquista de los televidentes.

"Yo soy re ‘poguera’ cuando voy a ver bandas que me gustan. Me gusta estar abajo, no estar sentada diciendo ‘este tema es un bomba’. ¡A mí me gusta estar allá abajo!”, contó cuando se tocó el tema de los recitales y lo que extraña ir a verlos.

En este caso aclaró que lejos de meterse a un pogo tranquila, busca los más efusivos para sentir el show "desde adentro". “¡Cuántas uñas del pie he perdido en los pogos!. Se necesita eso, obviamente cuando se pueda”, finalizó entre risas.