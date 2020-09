"Mañana resucitaré": Marco Antonio Caponi y un amor por la comida que lo pierde

View this post on Instagram

Diu0301a 4 (Jueves 24) 59seg Que no te vendan murcieu0301lago podrido La ganeu0301 la pulseada a la derrota del diu0301a 3 7 am me desperteu0301 con el fuego prendido. El amor de todxs me ha llevado a bajar mis primeros 2,5 kilos. Soy consciente que es un espejismo, que baja rau0301pido y para arriba sucede lo mismo. Yo no vendo murcieu0301lago podrido... ... a la noche un dulce de leche me ha invadido y no le tuve Piedad. Lo ataque escondido, pero bueno; he premiado el sacrificio. No hay derrota que me detenga. #Flowerpower