La dolorosa anécdota de Christian Sancho con una fan en San Juan: "me abrió el dedo"

domingo, 27 de septiembre de 2020 00:00

PH: Podemos Hablar ofreció una noche de sábado para el infarto con invitados de lujo que se sometieron a las preguntas de Andy Kusnetzoff.

En este marco, una de las rondas de preguntas fue "accidentes en boliches" y quien tomó la posta para hablar fue Christian Sancho, quien recordó un doloroso momento que vivió con una fan sanjuanina en un boliche provincial.

"Me pasó de todo, desde que chicas me tiren de una tarima por sólo tirarme la mano hasta que me abran el dedo con un anillo, como chorizo mariposa. Me pasó en San Juan, recuerdo que habían muchas chicas, estiré la mano y una chica tenía un anillo que sobresalía con una punta", comenzó recordando Christian.

Ante la mirada y las caras de dolor anticipadas de sus compañeros de piso, Christian agregó que "la chica me agarró y la punta la tenía hacia abajo, no me soltaba y yo sentía que algo me pinchaba. Cuando tiré la mano el dedo gordo quedó abierto, mirpe y tenía todo lleno de sangre. De ahí tuve que salir a la ambulancia a que me cosan el dedo", finalizó entre risas.

El piso estuvo compartido con Patricia Sosa, "El Ogro" Fabbiani y Claudia Fontán, quienes compartieron momentos de risa y otros de lágrimas también.