"¡Estas hecha torta!", las duras críticas a Flor Bertotti por Floricienta

domingo, 27 de septiembre de 2020 00:00

Tras el éxito del regreso de Floricienta a la pantalla de Telefe, los protagonistas de la tira cómica - infantil volvieron a ser furor en redes sociales pero no todos los comentarios que reciben son buenos.

En este caso, la actriz principal, Florencia Bertotti, contó sobre duras críticas que recibe por la novela que protagonizó a sus 21 años y que fue éxito internacional.

“Ahora, cuando me ven (en la calle), me dicen: ¡Ah, pero estás hecha torta!'. Y antes me decían: ‘¡Estás igual!’. Es que ahora se ve la diferencia real”, contó la actriz.

En diálogo con Catalina Dlugi, de Agarrate Catalina, Flor agregó que "Me costaba imaginarme a Floricienta mamá. Me parecía que el personaje tenía un crecimiento que necesitaba de un desarrollo. Más allá de eso, estaba cansada -reconoce-. Eran jornadas agotadoras: de 30 escenas, creo que estaba en 32. Pero no hubo minuto que no disfrutara de lo que hacía”, en referencia a por qué no hubo una tercera temporada.