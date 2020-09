Entre lágrimas, Christian Sancho abrió su corazón: "conocí a mi papá hace 3 años"

domingo, 27 de septiembre de 2020 00:07

El querido modelo y actor Christian Sancho pisó fuerte en el piso de PH: Podemos Hablar, este sábado. Es que cómodo con sus compañeros de programa, abrió su corazón y contó cómo fue que conoció a su padre biológico hace sólo 3 años.

"Había terminado de hacer temporada en Mar del Plata, y por mi hijo que cumple años en febrero, decidimos viajar a Estados Unidos. No tenía contacto con él me enteré por casualidad ese verano, que él estaba en Miami entonces fui y se dio la posibilidad de conocerlo", comenzó relatando el actor.

Conmovido y recordando como si todo hubiese pasado ayer, agregó que "el encuentro fue rarísimo porque yo sabía, internamente, que no era mi papá. Mi papá es la persona que está en Rosario y la que estoy llevando adelante en agradecimiento a todo lo que me dio. Con mi papá biológico nos dimos un abrazo que fue realmente frío porque era un viejo conocido".

Sus compañeros de programa, Patricia Sosa, El Ogro Fabbiani y Claudia Fontán también se emocionaron por la historia, y aunque alejados por la distancia, sintieron el deseo de abrazarlo.

"Le agradecí fundamentalmente porque me dio la vida, y no tenía ningún rencor para con él. Pero lo que más le agradecí es haberme dejado en las manos de Juan Sancho, me regaló el mejor papá del mundo", finalizó Sancho.