¡Completísima!: Soledad Pastorutti curó el "empacho" en el detrás de escena de su video

Asu00ed fue cu00f3mo hicimos u201cQuien Dijou201d en medio de esta locura... no hay distancia que nos separe... #JoaquinCambre @joakinoto dirigiendo desde Buenos Aires con equipo @___paubarrios___ y @camerunfilms . @nikosedano Sedano atento a cada detalle... yo en medio del campo en Santa Fe ... @kanygarcia esperando el resultado para comenzar a grabar unos du00edas mu00e1s tarde ... toda una experiencia!!! Esto es solo un poco ... hay mu00e1s... Buen domingo!!!