¡Bomba! Patricia Sosa reveló que le ofrecieron ser candidata a vicepresidenta

domingo, 27 de septiembre de 2020 00:00

En la noche de este sábado, PH: Podemos Hablar, llegó a la pantalla de Telefe de la mano de Andy Kusnetzoff e invitados que hicieron declaraciones explosivas respecto a diferentes situaciones y momentos de su vida. Una de las invitadas fue Patricia Sosa, quien reveló que un gobernador argentino le ofreció una millonaria suma de dólares para formar una fórmula presidencial con él.

"Un día me llegó una propuesta de un gobernador para formar la fórmula presidencial con él. "El chabón - Patricia Sosa"", bromeó la morocha y sorprendió a todos en el piso. Ante la mirada atenta y ojos abiertos de Kusnetzoff, por el asombro de las declaraciones, ella siguió.

"Primero creí que era un chiste, insistió y llegó la propuesta económica, llegó hasta un 1.500 mil dólares", reveló ante el grito de Andy. "Oscar (Mediavilla) me llamaba por teléfono y me decía "pensalo" pero yo le respondía que estaba loco. Me pinchaban con eso hasta que me llamó el secretario del Gobernador y me dijo que estaba por Santa Fe y que iba con su helicóptero a encontrarse conmigo. Yo le dije que la llamada se cortaba, corté y apagué", aclaró al momento de decir que fue para las elecciones del 2015 en Argentina.

Ante la pregunta del ¿quién fue? de todo el piso, Sosa señaló que era el gobernador de una provincia que comenzaba con "San ..." (San Luis), y cantó la letra de la propaganda política pautada para ambos: "SaaSosa SaaSosa".

Finalmente, y sin que ella dijera el nombre, Andy sentenció "ahora están peleados los hermanos Rodríguez Saa, nos queda saber cuál de los dos fue".