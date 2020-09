"Me esperaban para agarrarme", la dolorosa revelación de Natalia Oreiro

sábado, 26 de septiembre de 2020 17:56

La querida actriz y cantante uruguaya - argentina, Natalia Oreiro, reveló duros momentos que le tocaron vivir en la infancia y gran parte de la adolescencia, a causa de su éxito tras una publicidad que grabó a los 14 años. En diálogo con La Nación, Oreiro, habló de situaciones de bullying y cómo hizo para enfrentarlas.

"No existían las redes, todo era más pequeño. Empecé a trabajar a los 12 años y era una rareza. Me escribían cosas en las paredes, en los baños, me esperaban para agarrarme", recordó sobre su curso por el colegio secundario en Montevideo.

Según su palabra, esas situaciones las vivió antes de decidir mudarse a la Argentina para comenzar su carrera de artista, sin terminar el colegio secundario.

"Siempre esquivé el conflicto, pero en algún momento tuve que enfrentar la situación y nunca más me volvieron a molestar. Más allá de eso, siempre fui muy sociable", contó.

Y en este marco, con seriedad, agregó que "sentí lo que hoy llamamos bullying pero no me afectó... Y en algún punto comprendía la molestia de llamar tanto la atención, pero no me enroscaba".