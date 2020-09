Karina La Princesita se quebró al aire: "decidí estar lejos de mi hija"

sábado, 26 de septiembre de 2020 00:00

Con lágrimas en los ojos y la voz quebrada. Así estuvo Karina La Princesita en la noche de este viernes, en el Cantando 2020. La cantante se mostró muy emocionada cuando vio el amor y la buena relación que hay entre Luisa Albinoni y su hija, y no ocultó las lágrimas.

"Te veo emocionada", advirtió Laurita Fernández mirando a Karina cuando terminó de cantar Luisa. Sin embargo ella lo negó y dijo que estaba todo bien. Luego con el correr de los minutos no pudo negar lo que le estaba pasando en ese momento y terminó confesando.

Sucedió después de que Nacha Guevara hiciera su devolución y expresara lo bien que se sintió al verla cantar y luego entender el fuerte vínculo entre Albinoni y su hija.

"Toda relación madre e hija me emociona muchísimo, porque soy madre, porque tengo una hija y encima estoy lejos de ella porque decidí que esté lejos mio", comenzó confesando Karina.

Luego destacó que la medida que tomó de no seguir el vínculo físico con Sol fue por "mayores cuidados", en el contexto de la pandemia por el coronavirus. "La tengo lejos y me emociona", dijo dejando quebrar su voz y siempre mirando para abajo, para que no se vieran sus ojos vidriozos.

En ese momento Ángel le preguntó si eso lo venía haciendo desde hace tiempo. "Y sí. Los primeros meses estuvo con su papá y ahora está con mi mamá. Y la extraño y la amo un montón y estas relaciones me emocionan", señaló La Princesita con la voz quebrada.

Luego señaló que "entiende a la perfección estar loca, disfrutar y poder reirse" con una hija. "Me emociona mucho porque Luisa es una artista que pone el corazón, apenas empieza la música, pusiste el corazón", destacó.

Finalmente agregó que ella "escuchaba mucho a Estela Rabal" y cuando vio a Luisa actuando "me recordaste a ella". "Ella ponía el corazón y transmitía mucho", finalizó confesando que la admira "muchísimo".