¡Pasó por el quirófano! Charlotte Caniggia confesó qué hizo con sus lolas

viernes, 25 de septiembre de 2020 00:41

Si hay algo que Charlotte Caniggia no oculta ni se avergüenza en decirlo es que le gusta retocar su cuerpo para verse bien. La hija de Claudio Paul y Mariana Nannis confesó este jueves en el Cantando 2020 que uno de los últimos retoques que se hizo fue en sus pechos pero esta vez no fue por algo estético sino por su salud.

En la pista del programa que conduce Laura Fernández y Ángel de Brito, la rubia confesó que se operó 3 veces los pechos, 1 fue para aumentar su volumen y las otras 2 para reducir el tamaño incluso por un tema de sentirse bien de salud.

"Tenía 600 cc (centímetros cúbicos), que es doble D, pero me dolía mucho la espalda. Me lo saqué y fui a 400 cc y me volví a sacar y estoy en 300 cc", señaló la blonda en el programa.

Luego indicó que se está cuidando mucho para lucir bien físicamente. "Estoy tratando de comer poquito pero si me veo gorda me hago una lipo", confesó y luego agregó: "trato de no comer carbohidratos".

Para mantener un cuerpo en forma aseguró que no hace gimnasia, no desayuna y almuerza algo reducido en calorías. Aseguró que toma con café cuando se levanta y luego almuerza una "ensaladita" o una milanesa.

El día que confesó las cirugías

“La gente cree que me hice 80 cirugías como Luciana Salazar”. Con esas palabras, Charlotte confesó a principio de años que tiene un afán por la estética. “Me gusta hacerme retoques, pero no soy tan adicta: botox, pómulo, cositas que se hacen todas, pero ninguna lo dice, yo lo acepto”, reconoció a la revista Caras.

Por otro lado indicó el número de cirugías estéticas que tuvo que son mucho menos de las que se cree. “Me operé dos veces, aunque la gente cree que me hice 80 cirugías como Luciana Salazar. Me retoqué la nariz y me achiqué los pechos porque me dolía la espalda. A los 18 años me operé porque quería tener mucho, después me arrepentí”, señaló la hija de Claudio Paul y Mariana Nannis.