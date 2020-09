¡Hay amor! el "Maluma" argentino se le "declaró" a Nacha Guevara

viernes, 25 de septiembre de 2020 01:16

Una situación desconcertante se dio este jueves en la pista del Cantando 2020 y tuvo como protagonista a un participante del certamen y un miembro del jurado. Después de que Nacha Guevara confundiera al partenaire de Charlotte Caniggia, Christian Sergio con Maluma, este jueves el joven coqueteó con la jurado antes de cantar.

"Estoy soltero pero me gustó la propuesta de Nacha pero bueno, no quiero desubicarme", comenzó expresando ante la sorpresa de Guevara quien no entendía a qué propuesta se refería ni la situación que estaba viviendo en ese momento.

Las palabras del cantante sorprendieron también a Ángel de Brito y Laurita Fernández que le preguntaron a qué se refería y destacaron que se estaba dando toda una declaración en plena pista.

"Me parece una mujer encantadora. Quiero aclarar que no soy Maluma pero estoy muy feliz de estar frente tuyo", señaló Sergio.

Al escuchar sus palabras, Nacha reaccionó: "ole, qué tal!" y Ángel aprovechó para preguntarle si la canción que iba a cantar se la dedicaba a ella y sin vueltas confesó que al estar en inglés no entendía lo que decía: "no se mucho que dice pero...".

"Gracias por el cumplido, me siento muy honrada", destacó Nacha notoriamente agradecida por el elogio.

El día de la confusión

El pasado 15 de septiembre, una verdadera situación desopilante se generó en la gala del Cantando 2020. Charlotte Caniggia hizo su debut en el certamen y tuvo como coequiper a un joven que rápidamente llamó la atención de todos por el parecido físico con Maluma: Cristian Sergio.

Si bien su performance alcanzó uno de los puntajes más bajos, hubo una situación al momento de las devoluciones que generó gran repercusión: Nacha Guevara creyó realmente que estaba frente a Maluma.

“El tema bien elegido para ella. Si lo eligió, un punto por eso”, comenzó haciendo su devolución Charlotte quien inmediatamente le pidió al joven que diera unos pasos para adelante para poder verle la cara. En ese momento, una broma de Laurita Fernández fue tomada en serio por la miembro del jurado.

“Es Maluma”, dijo entre risas. Sin embargo, ella creyó que era realmente el colombiano y rápidamente reaccionó con sorpresa: “¡Con razón! Yo digo: ‘¡Qué bien que canta!’ ¿Viste que yo te digo que no conozco a nadie? ¡Es cierto! No: bien, muy bien. Un lujo de compañero tenés, ¿eh?”.

Su expresión y la recurrente apelación de Nacha sobre el talento de él, hicieron que en las redes interpretaran que Guevara había caído en la confusión y no había podido salir. “Esto dificulta mucho la puntuación, porque en realidad lo voy a puntuar a él. ¡Y sí!”, dijo la jurado a lo que Ángel le aclaró: “Pero ella cantó”.

“Lo menos posible, gracias a Dios. Cantó muy poco”, agregó Nacha subrayando nuevamente que era un “dilema” dar un puntaje a una figura como él. “Lo voy a dividir, como si fuera para él y después lo divido por la mitad”, dijo la jurado.

“Entonces la puntuación es para Sergio, muy parecido a Maluma”, aclaró Laurita Fernández a lo que Nacha no reaccionó.

¿El resultado final? Nacha le puso 5 de puntuación, muy parecida la calificación a la que otorgó el resto de los miembros del jurado.