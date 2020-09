El líder de los Ratones Paranoicos acusó a un sanjuanino de plagio y estallaron las redes

View this post on Instagram

Hola mi gente! Como estu00e1n? Muy desaparecido por aca hace rato! Es que he estado preparando algunas cositas que se han hecho esperar bastante, pero que se vienen muy pronto! Ya voy a ir tirando algunas datas! Solo dejo esto por acu00e1 (ud83cudfa5+ud83cudfb6+ud83cudfb6) Mi amigo Javi Gomez @lhasa_producciones es el encargado de estas fotos tremeeeendas! ud83dudd25ud83dudd25ud83dudd25 u203cufe0fA seguir aguantando esta cuarentena y seguir bancandonos a nosotrxs lxs artistas que la estamos pasando dificil, ya que desde marzo no tenemos actividad laboral y San Juan se encuentra en emergencia cultural... Si bien hubo un intento por volver a los escenarios en fase 5, fueron contados con las manos quienes pudieron volver, ya que los bares tienen que recuperarse y algunos que nos brindaban trabajo cerraron. A seguir para adelante!